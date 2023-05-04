Jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı

Denizli'de jandarma ekipleri, kendi bölgesindeki meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlatarak suçlulara geçit vermedi.

Denizli Jandarma Komutanlığı Nisan 2023 ayında yapılan asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerini yayımladı. Bu çerçevede 386 asayiş, 83 kabahat, 370 takibi gereken, 51 kaçakçılık ve 17 siber olayı olmak üzere toplam 907 olay meydana geldi ve meydana gelen olayların 899'u yani yüzde 99'u aydınlatıldı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 50 bin 136 şahıs ile 10 bin 414 aracın sorgulaması yapılırken, 280 aranan şahıs ve kayıp olarak aranan 11 kişi bulundu.

Nisan ayında icra edilen trafik uygulamalarında; 44 bin 442 araç kontrol edildi. 31 bin 407 araç, 25 bin 751 şahıs sorgulaması yapılırken, bin 435 araç ve şahıs hakkında toplam 2 milyon 984 bin 808 TL cezai işlem uygulandı, 8 aranan araç, 52 aranan şahıs yakalandı, 37 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 370 araç trafikten men edildi.

Aynı zamanda uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edilirken, icra edilen 51 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 84 şahıs gözaltına alıdı, 6 kişi tutuklandı, 78 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda 111 gram kubar esrar, 110 gram eroin, 30 adet hap, 106 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 17 kök kenevir bitkisi ve 2 gr. kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunda ise 128 adet sikke, 87 adet tarihi eser, 4 adet dedektör, 37 adet kazı malzemesi, 974 bin 98 gram kıyılmış tütün, 27 bin adet makaron ve 9 adet makaron doldurma makinası ele geçirildi.