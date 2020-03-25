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Jandarma Roma dönemine ait 3 adet heykel başı yakaladı

Denizli’de jandarma tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahıs gözaltına alırken, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet heykel başı ele geçirildi.

Denizli'de jandarma tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahıs gözaltına alırken, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet heykel başı ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, 3 şahsın ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştıkları yönünde bilgi alan


Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. U.D. (34), T.B. (36) ve E.K. (35) isimli şahısları takibe alan ekipler ardından şüphelilerin kullandıkları otomobili gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra durdurdu. Şahısları gözaltına alan ekipler araçta yaptıkları aramada bagaja zulalanmış halde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet heykel başı ele geçirdi. Operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ederken, ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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