İhlas Haber Ajansı

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Jandarma silah kaçakçısına operasyon

Denizli’de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenlendi.

Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 adet tabanca yakalandı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldıkları şahsa yönelik operasyon düzenledi. Merkezefendi ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 9 mm çapında 6 adet tabanca şarjörleri ile birlikte ele geçirildi.

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