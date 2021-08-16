Jandarma silah kaçakçısına operasyon

Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 adet tabanca yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldıkları şahsa yönelik operasyon düzenledi. Merkezefendi ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 9 mm çapında 6 adet tabanca şarjörleri ile birlikte ele geçirildi.