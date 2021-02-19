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Jandarma sokak hayvanlarını zorlu iklim koşularında yalnız bırakmıyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personelleri, kış şartları ve yoğun kar yağışının sebebiyle beslenme sıkıntısı çeken sahipsiz hayvanlara yiyecek bıraktı.

Sokak hayvanları her jandarma personelini gördüğünde mutlulukla yanaşırken, ekiplerde can dostlara sıcak elleriyle şefkatle yaklaştı.



Kar yağışından olumsuz etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının jandarma ekiplerinin belirlediği bölgelere yiyecek bırakarak beslenmesi sağlandı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yürütülen faaliyetle beraber, "Can Dostlar Jandarmaya Emanet'' sloganı ile sokak hayvanları yemek ihtiyaçlarını giderildi. Jandarma ekipleri ayrıca Babadağ ilçesinin mahallelerinde devriye faaliyeti sırasında güvercin, serçe gibi yabani kuşlar için yem bırakırken, diğer köylerde ise yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için çevreye yemek bırakıldı.

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