İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma yüzlerce uyuşturucu madde yakaladı

Denizli’de jandarma ekipleri bir süredir takibe aldıkları araca yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şahıs ile birlikte yüzlerce uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca yakaladı.

Denizli'de jandarma ekipleri bir süredir takibe aldıkları araca yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şahıs ile birlikte yüzlerce uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca yakaladı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde durdurulan araç içerisindeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise 839 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.