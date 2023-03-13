Jandarmadan 653 siteye erişim engeli

Denizli'de 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında yasal olmayan 653 internet sitesine jandarma tarafından erişim engeli getirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, terör örgütü propagandası ve müstehcen içerikli suç paylaşımlarını içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan yapan 343 adet müstehcenlik ve 286 adet yasadışı bahis ve 24 adet zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing), suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince; toplam 653 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.