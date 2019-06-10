Jandarmadan çocuklara okul karnesinden önce seyahat karnesi

'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında araçlardaki çocuklara da karne veren ekipler, çocukların sürücüleri değerlendirmesini istedi.

Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturmak, çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan ‘Dikkat bizden notlar bizden' projesi başlatıldı. Ramazan bayramının ilk gününden itibaren görev başında olan ve bayram dönüşünde yoğunluğun arttığı cuma ve cumartesi günleri kazaları önlemek amacıyla Denizli İl jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri tarafından yollarda 24 saat denetleme yapıldı. Yapılan denetimlerde sürücüler ve yolcuların öncelikle bayramları kutlanarak şeker ikram edildi. Ekipler, sürücülere özellikle emniyet kemerinin ölümleri yüzde 45, ölümcül yaralanmaları ön koltukta oturanlar için yüzde 50, arka koltukta oturanlar için yüzde 75 azalttığı konusunda uyardı. Hız kuralları, takip mesafesinin önemi, uykusuz ve yorgun araç kullanmanın kazalardaki rolü gibi önemli konuları vatandaşlara anlatan ekipler, hazırlanan eğitici broşürleri de dağıttı. Araçta bulunan çocuklara ise ‘sürücü seyahat karnesi' verilerek aracı kullanan anne ve babalarını değerlendirmeleri ardından doldurdukları karneleri belirtilen internet adreslerine yüklemelerini istendi. Yüklenen karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bisiklet hediye edileceği bildirildi.