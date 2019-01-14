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Jandarmadan define avcılarına operasyon

Denizli’de jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, define avcıları suçüstü yakalandı.

Denizli'de jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, define avcıları suçüstü yakalandı.


Denizli'nin Çal ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bayıralan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı alınması üzerine harekete geçildi. Ekipler yaptıkları operasyonda 2 şahsı suçüstü yakalarken, şahıslara birlikte 2 adet jeneratör, 2 adet hilti ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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