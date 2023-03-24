Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Denizli'nin Çameli ilçesinde kaçak tütün operasyonu yapan jandarma, şüphelinin evinde ve işyerinde çok sayıda tütün ürünü ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çameli ilçesinde tütün operasyonu düzenledi. Şüpheli yakalayan ekipler, yaptığı çalışmalar çerçevesinde evde ve işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada; 1 adet elektrikli sigara dolum makinası, 6 adet plastik sigara dolum makinası, 77,5 kg. kıyılmış sarmalık tütün, 2 bin 622 adet içi kıyılmış tütün dolu makaron, 1800 adet boş makaron ile 500 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.