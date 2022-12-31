Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde faaliyet gösteren okulları bir bir ziyaret eden trafik jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimlerini veriyor. Ekiplerin yaptığı eğitimler çerçevesinde son duraklarından bir tanesi ise Buldan Kadıköy ilkokul-Ortaokul oldu. Okul bahçesine kurulan mobil eğitim aracı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak trafik konusunda eğitimler verildi.

Düzenlenen eğitim programı ile minik öğrencilere trafik ışıkları, kurallar, levhalar ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Emniyet kemeri simülasyona aracında ise emniyet kemerinin kullanımının önemi anlatıldı. Eğitime katılan öğrenciler hem eğlendiklerini hem de trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyerek, etkinliği düzenleyen ekiplere ile katkısı bulunan herkese teşekkür etti.