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Jandarma'dan okul servislerine denetim

Denizli’nin Çal ilçesinde öğrenci servislerine yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde öğrenci servislerine yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.


Çal ilçesinin Yukarıseyit mahallesinde jandarma trafik ekiplerince okul servislerine yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada toplam 13 araç denetlendi. İçinde 12 öğrencinin bulunduğu bir servis aracına ise öğrencilerin emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 230 TL araçta kış lastiği olmadığı için ise 625 TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekiplerince öğrencilere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi servis sürücüsüne ise emniyet kemeri ve kış lastiğinin önemi hakkında bilinçlendirme ve gerekli uyarılar yapıldı.


Jandarma ekiplerinin öğrencilere yönelik sempatik tavırları ise kameralara yansıdı.

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