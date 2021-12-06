Jandarmadan özel çocuklara özel ilgi

Denizli'de jandarma ekipleri eğitim gören özel çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Ekipler “En büyük engel sevgisizliktir” sloganlı ile pankart açarak farkındalık oluşturdu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Acıpayam ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki özel çocukları ziyaret etti. Çocuklarla muhabbet ederek sıcak ortam oluşturan ekipler, çeşitli hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak oldu. Jandarma ekipleri ardından annesi refakatinde fiziksel engelli bir öğrenciyi araçta bulunan kumandalı engelli koltuğuna bindirdi. “En büyük engel sevgisizliktir “ sloganlı ile pankart açan ekipler, çocuklarla beraber farkındalık oluşturdu.