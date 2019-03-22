Jandarmadan sahte para operasyonu

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 52 bin TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, özellikle eğlence mekanları üzerinden piyasaya sürülmek üzere sahte para basıldığı bilgisini alan Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek Honaz ilçesinde operasyon yaptı. Ekipler takibe aldıkları bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramalarda araç içerisinde 366 adedi 100'lük, 77 adeti ise 200 TL'lik sahte banknot olmak üzere toplamda 52 bin TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sahte paralar Merkez Bankası'na teslim edilirken, jandarma ekiplerinin operasyonla kentte Mart ayı içerisinde beşinci sahte para operasyonunu gerçekleştirdikleri bildirildi.