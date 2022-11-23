Jandarmadan tarım araçlarının karıştığı kazalara reflektörlü çözüm

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca 2022 yılı için hazırlanan “Reflektör Tak, Görünür Ol” projesi çerçevesinde, tarım araçlarının karıştığı kazalar sonucunda yaşanan can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu maksatla, Trafik Şube Müdürlüğü Ve Pamukkale Trafik Jandarması tarafından sorunun kaynağında anlatılması ve çözülmesi amacıyla, Denizli traktör galericileri sitesindeki römork üreticisi ve satıcıları ile galeriye gelen vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Konu ile ilgili olarak hazırlanan afişler iş yerlerine asılıp, güvenli traktör kullanımı hakkındaki kitapçık ve broşürler katılımcılara dağıtıldı.

Sürücü ve yolcuların, kaza anında devrilen traktörün altında kalmasını önleyen rops demirinin(güvenlik çerçevesinin) önemi yerinde vurgulanarak, traktör satıcılarından modeli itibariyle güvenlik çerçevesi bulunmayan traktörlere rops demiri yaptırılması istendi. Römorklara arkadan çarpma şeklinde meydana gelen kazaların önlenmesine katkı sağlayan ve iki adet orijinal üçgen reflektör takılarak satışa sunulması istenildi. Yapılan faaliyette, traktör galericileri sitesindeki reflektörü bulanmayan 5 traktör römorkuna, katılımcılar ve trafik jandarması tarafından standartlara uygun üçgen reflektör takıldı.