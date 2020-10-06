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Jandarmadan terör öğütlerine operasyon: 5 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, tarafından 2020 Eylül ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 2020 Eylül ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Son bir ay içerisinde Denizli genelinde 3 FETÖ ve 2 PKK/KCK terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen sorgulamaların ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Operasyonlar kapsamında 23 adet dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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