Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Denizli'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklanırken sigara paketleri içerisinde satışa hazır halde 63 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Pamukkale ilçesi Karahayıt ve Akköy mahallelerinde yapıldı. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını takibe alan ekipler ardından 7 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel eğitimli ‘Evlat' isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda sigara paketleri içerisine gizlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş 63 gram eroin ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca uyuşturucu içmede de kullanılan düzenekler de yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.