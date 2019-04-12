İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Denizli’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklanırken sigara paketleri içerisinde satışa hazır halde 63 gram eroin ele geçirildi.

Denizli'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklanırken sigara paketleri içerisinde satışa hazır halde 63 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Pamukkale ilçesi Karahayıt ve Akköy mahallelerinde yapıldı. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını takibe alan ekipler ardından 7 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel eğitimli ‘Evlat' isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda sigara paketleri içerisine gizlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş 63 gram eroin ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca uyuşturucu içmede de kullanılan düzenekler de yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.