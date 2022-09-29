İhlas Haber Ajansı

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Jandarmanın operasyonunda 2,5 kilo esrar ele geçirildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 500 gram kubar esrar, 16 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 500 gram kubar esrar, 16 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpeğinin tepki verdiği arama 2 kilo 500 gram kubar esrar, 16 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Operasyon neticesinde 1 şüpheli yakalandı.

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