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Japonlar Buldan havluları ile kurulanıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşı bir asra yaklaşan el tezgahında dokunan banyo havluları Japonya’ya ihraç ediliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşı bir asra yaklaşan el tezgahında dokunan banyo havluları Japonya'ya ihraç ediliyor. Tamamen elle çalışan ve 3 günde bir adet üretimi yapılan havlular Japon müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor. Havluların 80 yaşındaki deneyimli usta Yaşar Gürbıyık tarafından dokunması ise ürünlerin tecrübe ile dokunup daha kaliteli bir hale getiriyor.


Denizli'nin dokuması ile ünlü Buldan ilçesinde el tezgahından çıkan havlular Japonya'da mağazaların vitrinlerini süsülüyor. Buldan Kaymakamlığı El Sanatları Merkezinde (BELSAM) 80 yaşındaki dokuma ustası Yaşar Gürbıyık tarafından yaklaşık yüz yıllık ‘dört ayakçak' diye adlandırılan tezgahta dokunan havlular kalitesi, yumuşaklığı ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Tezgahta günlük yaklaşık 8 saatlik çalışma sonrası 3 günde bir adet üretilebiliyor.



"Tamamen el emeği"


Tamamen el emeği göz nuru olarak sınırlı sayıda üretilen banyo havlusu üretildiğini, yüz yıllık tezgahta siparişle üretim yaptıklarını ifade eden BELSAM İşletme Sorumlusu Feryal Araç, “Bu havluyu Buldan'da Yaşar Gürbıyık amcamız işleyebiliyor. Eskiden elektrikli tezgahlar çıkmadan Buldan'da peşkir tabir edilen el ve banyo havluları el tezgahlarında bu yöntemle üretilirmiş. Bizde geçmişi geleceğe yansıtmak adına yine aynı yöntemlerle üretim yapmaktayız. Kırık beyaz renginde kalın pamuk ipliği kullanıyoruz. Çıkrıkla sardığımız iki kat masırlarla (sürüp giden) ve çözülen yumaklarla hazırlanarak, yüz kırk santim ebadında ki el tezgahında dokunuyor. İpliklerin arasına iki mekikte bir mil sürülerek hav oluşturuluyor. Banyo havlusunun uçlarına kafes koza yapıldıktan sonra Japonya'ya gönderiyoruz. Altı yıldır Japonlar havlumuzu beğenerek kullanıyorlar” dedi.

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