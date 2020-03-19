Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi

Taito Takasaki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nda öğrendiği Türk kültürünü, zeybek oyunlarını ülkesi Japonya'da tanıtıyor.

Türk halk oyunlarını öğrenmek için geçen yıl Denizli'ye gelen Japon Taito Takasaki'nin kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesine gönderdiği sürpriz video görenleri hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Japonya'nın Kyato kentinden Türkiye'nin çeşitli bölgelerine giderek halk oyunlarını öğrenen Taito, geçtiğimiz sene de Denizli'ye gelerek Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gelerek zeybek yöresi halk oyununu öğrenmek için başvuru yaptı. Burada yaklaşık 1 hafta kurs eğitimi alan Taito'ya Tavas Zeybeği, İbrahim Usta Zeybeği, Gireniz Ören Zeybeği ve Kütahya Zeybeği eğitimleri verildi.

Efe kültürü Japonya'da

Daha sonra Japonya'ya geri dönen Taito, memleketi Kyato'da Türk kültürüne ilgi duyan arkadaşlarına da zeybek oyunlarını öğretti. Takasaki ve arkadaşları yöresel efe kıyafetleri giyip küçük bir zeybek oyunu sergiledi, kısa gösterinin görüntülerini de Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gönderdi. Denizli Büyükşehir Belediyesine kısa süre önce ulaşan sürpriz video görenleri önce şaşırttı sonrasında ise gururlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Mehmet İzmirlioğlu, Japonya'da Türk kültürünün tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İzmirlioğlu, “Geçtiğimiz hafta Taito bana bir video gönderdi. Taito ve arkadaşları çok güzel zeybek oynamış, gururlandık. Yaptığımız işin karşılığını aldık. Türk kültürüne aşık birinin gelip bizden bu oyunları öğrenmesi ve ülkesinde bunları yayması bizim için çok değerli” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nca 7'den 70'e herkese ücretsiz halk oyunları kurslarının verildiğini anımsatan İzmirlioğlu, “Bizlere her zaman destek veren, imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.