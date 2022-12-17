JASAT motosiklet ve kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

Denizli'nin Honaz ilçesinde farklı bölgelerden elektrik kablosu ve motosiklet çalan 2 şüpheli, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Honaz ilçesinde meydana gelen telefon kablosu hırsızlığı olayı sonrasında Kızılyer Mahallesi'nde internet ve telefonlar kesildi. Birçok vatandaş mağdur olduğu Olaya Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT dedektifleri el attı. Hırsızlarin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, kablo hırsızlarını 2 ilçede operasyon düzenleyerek yakaladı. Çal ilçesinde yakalanan şüpheli Kadir S.'nin ise kullandığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit eden JASAT dedektifleri, motosikleti müştekisini bularak teslim etti. Adliyeye sevk edilerek Hakim karşısına çıkartılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlığa karışan Kadir S.'nin (21) 1 adet UYAP kaydı, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 1 adet KIHBI kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Bülent A.'nın (22) 1 adet KIHBI kaydı, TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı madde İmal ve Tic., 1 adet Uyap dosya Kapak bilgisi bulunduğu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçunun bulunduğu ifade edildi.