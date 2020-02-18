JASAT timi dolandırıcıyı 2 yıl sonra gazinoda eğlenirken yakaladı

Denizli'de jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 2 yıl önce 80 yaşındaki yaşlı adamı kendilerini jandarma olarak tanıtarak 20 bin TL dolandıran şahsı 45 kameranın 70 saatlik kayıtlarını izleyerek gazinoda eğlenirken yakalamayı başardı.

JASAT kentte faili meçhul olayları aydınlatmaya devam ediyor. 2 yıllık bir dosyayı tekrara açan JASAT timi 2018 yılında Bekilli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak 80 yaşındaki adamı 20 bin TL dolandıran şahsın peşine tekrar düştü. Dosyayı tekrara açan tim 20 günde 45 güvenlik kamerasının 70 saatlik kayıtlarını izleyerek olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahsı tespit etti. Şüphelilerden Mehmet A.'nın başka bir suçtan dolayı ceza evinde olduğunu belirleyen ekipler diğer şüpheli şahsın Abdurrahman E., olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın peşine düşen JASAT ekibi şahsı Acığayam ilçesindeki bir gazinoda eğlenirken yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdurrahman E., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 yıl geçmesine rağmen olayın peşini bırakmayan JASAT timi faili meçhul bir olayı daha aydınlatmış oldu.