JASAT'ın dikkati 35 faili meçhul olayı aydınlattı

Denizli'de kendilerini ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp yaşlı kadının evine girip 3 bakır kazan çalan ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timi üyeleri tarafından yakalanan şahısların 4 farklı kentte yaklaşık 60 bin TL'lik 35 ayrı dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Geçtiğimiz 8 Nisan'da Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşanan olayda, korona virüsü fırsat bilen 2 şahıs kendilerini yaşlı vatandaşlara yardım etmek amacı ile oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp F.U., (67) isimli kadının evine girdi. Yaşlı kadının evinden 3 bakır kazan çalarak otomobille kaçan Kadir S., ve Veli K., isimli 2 şahıs jandarmanın dedektifleri olan JASAT timinin yaptığı çalışma ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şahıslar tutuklanmasına rağmen olayı peşini bırakmayarak soruşturmayı derinleştiren JASAT timi kiraladıkları aracın geçmişe dönük 2 aylık GPRS, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve şehir polis kamera kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı.

Yapılan araştırma sonucunda 2 şahsın aynı yöntemle Afyon, Isparta, Manisa ve Burdur'da

aynı yöntemle 35 yaşlı vatandaşın daha evine girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi. JASAT timinin dikkati 35 faili meçhul dolandırıcılık ve hırsızlık olayını aydınlatırken, şahısların girdikleri evlerden ise yaklaşık 60 bin TL tutarında hırsızlık yaptıkları öğrenildi.