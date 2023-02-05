JASAT'ın dikkati hırsızlık çetesini çökertti

Denizli'de göreve giden JASAT ekibi, şüphe üzerine takip etmeye başladığı 3 kadını bir apartmana girip hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Çok sayıda suç kayıtları ortaya çıkan hırsızlık şebekesi, JASAT'ın dikkati sayesinde çökertildi.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sabah saatlerinde görevdeyken 3 kadından şüphelendi. Takip ettikleri kadınların bir apartmana girdiğini belirleyen JASAT ekipleri, hırsızlık şüphesinin artması üzerine uygun bir noktaya geçerek beklemeye başladı. Yarım saat sonra şüphelilerin dışarıya çıkmasıyla harekete geçen ekipler, 3 kadını fazla uzaklaşmadan suçüstü yakaladı. JASAT'ı karşılarında görünce ne yapacağını bilemeyen kadınlar, suçlarını itiraf etmek zorunda kaldı.

Sabıkaları kabarık

93 suç kaydı olan Neslihan Ç. (27), 17 suç kaydı olan Naz U. (19) ve 2 suç kaydı olan Aleyna İ. (16) karakola götürüldü. Hırsızlık olayının yaşandığı evi tespit eden ekipler, işte olan ev sahibi Songül D.'ye (30) ulaşarak konu hakkında bilgilendirdi. Eve geldiğinde büyük bir şok yaşayan Songül D., jandarma ekiplerinden konuyu öğrenince bir yandan da buruk bir sevinç yaşadı. Ekiplere dikkatli çalışmalarından dolayı teşekkür eden kadın, vatandaşlara da evlerini kısa süreliğine de olsa çıkarken güzelce kilitlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Karakolda yapılan incelemede 3 hırsızın dolmuş ile ilçelere gittikleri, tanınmamak için başlarını örterek maske taktıkları, özellikle Çal, Bekilli, Çivril, Kaklık gibi ilçelerdeki konutlardan hırsızlık yaptıkları, kamera bulunmayan yerleri tercih ettikleri tespit edildi. İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kolye ve bileziğini yatağın altından almışlar

Jandarmanın profesyonel çalışma yaptığını ifade eden Songül D., "İşe giderken kapıyı çektim, 10 dakika sonra eşim jandarmayla beraber iş yerime geldiler. Sonra eve hırsız girdiğini öğrendim. Eve geldiğimde altınlarıma baktım, sonra bunların olmadığını gördüm. Eşyalarım hırsızların üstünde çıktı. Bileziğim, kolyem falan vardı, işte jandarma ekipleri bana teslim etti. Lütfen kapıları kilitlemeden çıkmayın" dedi.