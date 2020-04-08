JASAT'ın yakaladığı sahte ‘vefacı' hırsızlar tutuklandı

Denizli'de kendilerini ‘Veda Sosyal Destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp yaşlı kadının evinden 3 bakır kazan çalan ve JASAT tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Geçtiğimiz 5 Nisan Pazar günü Tavas ilçesinde meydana gelen olayda, korona virüsü fırsat bilen 2 şahıs kendilerini yaşlı vatandaşlara yardım etmek amacı ile oluşturulan ‘Veda Sosyal Destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp F.U., (67) isimli kadının evine girdi. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda şahıslardan 3 bakır kazanı çaldı.

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi bölgede yaptıkları detaylı incelemenin ardından çevredeki güvenlik kameralarının dan şahısların kimliklerinin Kadir S., ve Veli K., olduğunu tespit etti. Ardından şahısların peşine düşen JASAT timi şüphelileri kullandıkları araç ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile yakalamayı başardı. Gözaltına alınan Kadir S.'nin 2 yıldan bu yana ‘güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık, zimmet, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' gibi 5 farklı suçtan, diğer şüpheli Veli K.'nin ise 6 benzer suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.