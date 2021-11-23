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JASAT'tan hırsızlık şebekelerine şafak operasyonu

Denizli’nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şebekelerine yönelik olarak çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şebekelerine yönelik olarak çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi.


Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçlarının önlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde ağırlıklı olmak üzere diğer mahallelerde hırsızlık şebekelerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda belirlenen bir çok noktaya eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

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