Jeopark Temalı Fotoğraf Sergisi'yle PAÜ Honaz MYO farkındalık oluşturdu

Traverten teması ile çalışmalarına devam eden Denizli Jeopark Çalışma Grubu farkındalık oluşturma eylem planı çerçevesinde Honaz, Pamukkale, Buldan ve Güney ilçelerinde planlanan farkındalık çalışmalarının ilkine Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Honaz Meslek Yüksekokulu'ndan (MYO) başladı.

PAÜ Honaz MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Honaz MYO Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, Honaz İlçe Merkez Karakol Komutanı Jan. Astsb. Oğuz Üzmen, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul, Denizli Jeopark Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bülent Topuz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Denizli Traverten Jeoparkı, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Jeoturizm” konulu konferansı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Özkul, jeoparkın ne olduğu konusunda açıklamalar yaparak dünyada ve Türkiye'de jeopark sürecini, jeoparkın bölgeye ve ülkeye neler kazandıracağını örnekleriyle ortaya koydu. Prof. Dr. Özkul, Türkiye'de sadece Manisa Kula'da Kula Jeoparkının bulunduğunu ve jeopark olmak için çaba sarf eden birçok şehrin beklediğini ifade ederek, Denizli Traverten Jeoparkı kurulması için bir oluşum içerisine girdiklerini, şehrin mülki idare amirleri ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle farkındalık ve başvuru sürecini sürdürdüklerini, farkındalık çalışmalarının diğer ilçelerde yapılan konferanslar ile devam edeceğini söyledi.

Jeopark Temalı Fotoğraf Sergisi öğrenciler ve Honaz'lıların ziyaretine açık

Konferans sonrasında, Honaz MYO Sergi Salonu'nda, Denizli Fotoğraf Derneği (DENFOT) ve Denizli Fotoğraf Sanat Derneği (DEFSAD) üyelerinin fotoğraflarından oluşan, PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bekir İnce Küratörlüğünde gerçekleştirilen Denizli Jeopark Temalı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, DENFOT ve DEFSAD'ın katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, öğrenciler ve Honaz'lıların ziyaretine açık bulunuyor.