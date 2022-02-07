Judoda kazan Denizlili sporcular milli takıma seçildi

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu 2 sporcu katıldığı Ümitler Judo Şampiyonası'nda aldıkları Türkiye dereceleriyle milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular aldıkları derecelerle kenti gururlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesporlu judokalar Ayşenaz Özdemir ve Mehmet Ali Akıncı Sakarya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak Denizli'ye bronz madalya kazandıran judoka Ayşenaz Özdemir bu sonuçla milli takım forması giymeye hak kazandı. Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda boy gösteren Akıncı ise 90 kilogram kategorisinde zorlu rakiplerin arasından sıyrılarak Türkiye üçüncüsü oldu ve milli takım forması giymeye hak kazandı. 20 Şubat'ta Burdur'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına katılacak genç judocular, mart ayında Hırvatistan'da düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Kupası'nda Türkiye adına mücadele edecek.

“Şehrimizin çocuklarıyla ne kadar gurur duysak az”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sonuçlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, genç sporcuları tebrik etti. Başkan Osman Zolan, “Genç sporcularımızı, bizim çocukları yürekten kutluyor, milli forma altında kendilerine başarılar diliyorum” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri yatırımların karşılığını görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, “Şehrimizin çocuklarıyla ne kadar gurur duysak az. Sporcularımızın şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeleri bizlere büyük gurur yaşatıyor. Emek veren ailelerimize, antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.