Jüri en güzel buzağını belirlerken zorlandı

Sarayköy'de devam eden 14. Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali'nin ikinci gününde düzenlenen 'En güzel buzağı' yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sarayköy'de düzenlenen 14. Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali, 2'nci gününde de birbirinden eğlenceli, öğretici ve tanıtıcı etkinliklerle sürüyor. Aşağı Mahalle'de bulunan Hacı Ahmet Şentürk Parkı'nda en iyi erik, en güzel buzağı, en güzel koç yarışması düzenlendi. Yarışmaya çiftçiler, besiciler ve vatandaşlar katıldı. Önce 17 koç ve 17 buzağı ırk özelliği, bakımı ve dış görünüşüne göre jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ardından Türkiye'de isim yapmış, Sarayköy'ün en ünlü ve önemli tarımsal ürünlerinden olan papaz eriği görünüş, irilik, tat-lezzet, gevreklik ve temizlik ile değerlendirmeye alındı.

Yarışmada İsmail Erdoğan'ın buzağısı, Ümit Bulanık'ın koçu, Halil İbrahim Ulukaya'nın eriği birinci seçildi. Her yarışmanın ilk üçü çeyrek altın ile ödüllendirildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm hayvan sahiplerine bir çuval yem ve biberon hediye edildi.