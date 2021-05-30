Kabızlık şikayetiyle gelen bebeğin mesanesinde taş çıktı

Denizli'de ailesinin kabızlık şikayetiyle hastaneye getirdiği 11 aylık Esma bebeğin mesanesinde 2 santimetrelik taş olduğunu belirleyen Özel Denizli Tekden hastanesi Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç, başarılı bir ameliyat yaparak Esma bebeği sağlığına kavuşturdu.

Denizli'de yaşayan 11 aylık Esma bebeği ailesi kabızlık şikayetiyle Özel Denizli Tekden Hastanesine getirdi. Üroloji uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Esma bebeğin mesanesinde yaklaşık 2 santimetrelik taş bulunduğunu ve bu yüzden idrar kanalının tıkalı olduğunu belirledi. Ardından Dr. Gürağaç, bebeği kapalı yöntemle ameliyata alarak sağlığına kavuşturdu. 11 aylık mesane taşı ameliyatı olan Esma bebeğin babası, kızının sağlığına kavuştuğu için minnettar olduğunu belirterek, “Kızım Esma bir süredir ağlama krizlerine giriyordu. Emmiyordu ve kabızlık şikayeti vardı. Çeşitli doktorlara gittik ve doktorlar Esma'nın kabız olduğunu söylediler. Ağrıları geçmeyince araştırdık ve tavsiye üzerine ismini duyduğumuz Dr. Ali Gürağaç'a kızımızı getirdik. Esma'nın şikayetlerinden bahsedince muayene etti ve bazı tahliller istedi. Doktor Bey yaptığı tahlil sonucuna göre de mesanede 2 santimetrelik taş olduğunu ve idrar kanalını tıkadığını söyledi. Ameliyat olması gerektiğini söyleyerek kızımızı zaman geçirmeden ameliyata aldı. Doktor Ali Bey'den Allah razı olsun. Onun sayesinde kızım Esma sağlığına kavuştu. Kendisine ve tüm Tekden Hastanesi'ne teşekkür ederiz” dedi.

“Erişkinlerde görülen taş hastalıkları belirtileri bebeklerde görülmeyebilir”

Üroloji uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, bu tür durumlarda çocukların emmesinde değişiklik dahi olabileceğini belirterek, "Erişkinlerde sıklıkla ortaya çıkan mesanede taş hastalıkları belirtilerinden bazıları çocuklarda görülmeyebilir. Çocuklarda görülen taş hastalıkları belirtilerinde ise karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma, sık idrar yapma, idrarda kanama, idrar hissi gelince ağlama, zorlanarak idrar yapma, damla damla idrar yapma gibi belirtiler gösterse de bazı durumlarda hiçbir belirti vermeyebilir. Belirtiler arasında özellikle annelerin dikkat etmesi gereken bir konu olan bebeğin emmesindeki değişikliklerin gözlemlenmesi. Bir çocuğun emmesi bozulmuşsa altından başka bir hastalığın çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Annelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamak lazım. Bir çocuk iyi emiyorsa genelde sağlıklı bir çocuk olduğu anlamına gelir. Ama emmede problem yaşanıyorsa ya da istemiyorsa genelde patolojiye işaret eder ve altındaki sebeplerin araştırılması gerekir. Bundan dolayı annelerin belirttiğimiz şikayetlere dikkat etmeleri gerektiğini herhangi bir durumda mutlaka uzmana danışılması gerektiğini vurgulamak lazım” şeklinde bilgi verdi.

“Gerekli muayene ve tetkiklerden sonra bebekte 2 santimetrelik taş olduğunu fark ettik”

Esma bebeğin ağlama krizlerine girerek çok zorlandığını belirten Op. Dr. Ali Gürağaç, “Bebeklerde taş hastalığı, üriner sistemdeki bazı anatomik ve genetik bozukluklara bağlı olarak gelişebileceği gibi idrar yolu iltihaplarına ya da idrar kanalı darlıklarına bağlı olarak da gelişebilmektedir. Esma bebeği ailesi bize getirdiğinde kabızlık şikayeti olduğunu söylediler. Muayene ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra farkettik ki bebeğin mesaneden idrar kanalına düşmüş yaklaşık 2 santimetrelik bir taşı vardı. İdrar kanalını tıkamıştı ve böbreklerinde biraz şişme vardı. Damla damla idrar yapıyordu ve idrar yaparken zorlanması vardı. Emmesi bozulmuş ve idrar geldiğinde çok ciddi ağlama krizlerine giriyordu. Yapılan tahlillerinde taş hastalığı tanısını koyup ameliyat olmasına karar verdik. Kapalı bir yöntem ile başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu an gayet sağlıklı durumda. Esma bebeğe ve ailesine geçmiş olsun.” İfadelerini kullandı.