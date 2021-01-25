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Kaçak alkolleri piyasaya süremeden yakalandı

Denizli’de eşya kaçakçılığı ve alkol kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'de eşya kaçakçılığı ve alkol kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri kent genelinde her türlü kaçakçılığı önlenmesi amacıyla 4 ayrı operasyon düzenledi. Bir süredir takibe alınan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 501 litre kaçak alkol, 25 şişe kaçak alkol, 8 adet kaçak cep telefonu ve 7 adet alkol üretim malzemesi ele geçirildi.

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