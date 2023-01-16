İhlas Haber Ajansı

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Kaçak cinsel haplar piyasaya sürülmeden bulundu

Denizli’de 4 farklı adrese yapılan operasyonlarda, 5 şüpheliden kaçak telefon ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Denizli'de 4 farklı adrese yapılan operasyonlarda, 5 şüpheliden kaçak telefon ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.



Denizli'de son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, ‘Eşya kaçakçılığı' suçunun önlenmesi amacıyla 4 farklı adrese farklı zamanlarda operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şüpheli yakayı ele verdi. Operasyon ve aramalarda; 12 adet kaçak cep telefonu, 3 adet şarj aleti, 13 adet elektronik sigara, 300 adet cinsel hap ele geçirildi.


Yakalanan 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

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