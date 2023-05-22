İhlas Haber Ajansı

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Kaçak elektronik sigaralarla yakalandılar

Denizli’de kaçakçılık yapan 13 şüpheli, 6 ayrı operasyonda yakayı ele verdi.

Denizli'de kaçakçılık yapan 13 şüpheli, 6 ayrı operasyonda yakayı ele verdi. Yapılan aramada yüzlerce kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.


Denizli'de son 1 haftada kaçakçılara yönelik yapılan operasyonun sonucu açıklandı. Operasyonlarda, tütün kaçakçılığı yapan 1 şüpheliden 800 adet sarma sigara ele geçirildi. Devam eden operasyonlar çerçevesinde 5 farklı adrese yapılan baskında, toplamda 12 şüpheli daha yakalandı. Yapılan aramada; 310 adet elektronik sigara, 14 adet elektronik sigara aparatı, 12 adet ilaç ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.


Yakalanan toplam 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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