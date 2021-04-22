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Kaçak keklik avcısı jandarmanın tuzağına düştü

Denizli’de kaçak yollarla avladığı keklikleri satan şahsın son müşterisi jandarma ekipleri oldu.

Denizli'de kaçak yollarla avladığı keklikleri satan şahsın son müşterisi jandarma ekipleri oldu. Keklik avlamak için kullandığı 8 keklik ise doğaya salındı.


Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Gözler Mahallesinde bir şahsın avladığı keklikleri sattığı bilgisi alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler durumu jandarmaya bildirdi. Kısa süreli takibin ardından avladığı keklikleri satan şahsın M.A., olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri keklik alıcısı gibi M.A., ile iletişime geçti. Düzenlenen operasyonda M.A., gözaltına alınırken keklik avında kullandığı 8 keklik ise doğaya salındı.

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