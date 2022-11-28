İhlas Haber Ajansı

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Kaçak malzemelerle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Denizli’de tütün, alkol ve eşya kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki, Eşya Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin yapılan aramada 71 kilogram kıyılmış tütün, 90 paket sigara sarma kağıdı, 1 telefon, 23 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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