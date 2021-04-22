Kaçak okey partisine polis baskını

Denizli'de salgın tedbirlerine rağmen kapalı kıraathaneyi açtıran 4 kişi okey oynarken polis ekiplerini karşısında buldu. Oyun oynatan işyeri sahibin ile okey oynayan 4 kişiye yaklaşık 15 bin TL ceza yazıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Dış görünüş itibariyle kapalı olan kıraathanenin kapısını çalan polis ekipleri, karşısında işyeri sahibini gördü. Kıraathanenin arka bölümünde gelen sesler üzerine kontrol eden polis ekipleri 4 şahsın salgın tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynadığını tespit etti. 4 kişiye sosyal mesafeyi ihlalinden işyeri sahibine ise yer temin etmek suçundan toplamda yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.