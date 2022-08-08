İhlas Haber Ajansı

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Kaçak tütün mamulü satıcılarına operasyon

Denizli’de kaçak tütün mamulü satıcılarına yönelik yapılan 3 farklı operasyonda 3 kişi yakalandı.

Denizli'de kaçak tütün mamulü satıcılarına yönelik yapılan 3 farklı operasyonda 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve alkol ele geçirildi.



Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik tütün mamulü satıcılarına operasyon yapıldı. Yapılan 3 farklı operasyonda 3 kişi yakayı ele verdi. Yapılan aramalarda; 5 bin 920 adet kaçak dolma sigara, 213 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 20 litre kaçak alkol, 5 adet kaçak alkol üretim malzemesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı.

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