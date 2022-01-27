Kaçak ya da ayakçı emlakçılık ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor

Denizli'de ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimi alan yeni emlakçılar, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle belgeli olarak çalışmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından emlakçılık mesleğine 14 Ekim 2020 tarihinden önce başlayanlar verilecek olan ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimlerinden muaf oldu. Yeni emlak ofisi açan ya da açacak olanlar 31 Mart 2021 tarihinde eğitimlerini alarak stajyer konumunda faaliyet göstermeye başladı. Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesini alma zorunluluğuyla, 100 saatlik eğitim programına katılan ve emlakçılık mesleğini tercih eden kişilerde lise mezunu olanların 12 ay, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olanların 6 ayık staj yapmasıyla ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimleri alması gereklidir. Emlak ofisinde çalışanlarında eğitim almasıyla birlikte sigortalı olması ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne emlakçının yanında çalıştığına dair bilgi verilmesi gerekmektedir.

“Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayanlar ilan giremeyecekler”

Vatandaşların gayrimenkulün sahibinden hariç bir başkası gibi satılık, kiralık şeklinde cama, balkona asmaları veya sosyal platformlara ilan vermeleri hususunda 5 bin ile 50 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceğini Denizli Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Arslan belirtti. Başkan Arslan; “Yetki belgesi olmayan emlakçılar taşınmaz ticaretiyle ilgili şartları yerine getiremediğinde bazı haklardan muaf olacaklardır. Bunlardan birisi ilan sitelerine ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' olmayanlar ilan giremeyecekler. Ayrıca satılık veya kiralık olarak yetkisini almış olduğu gayrimenkullerde ilan yapamayacak. Dolayısıyla sisteme giren uygulama ile günümüzde en çok şikayet konusu olan ayakçı ve kaçak olarak tabir ettiğimiz emlakçıların önü kesilmiş olacak. Sosyal medyalarda paylaşılan satılık, kiralık ilanlarında kişiler kendi gayrimenkullerini satabilir veya kiralayabilir. Ancak bir yakını oğlu, kızı veya yeğeni tarafından eğer yetkilendirilmediyse özellikle vekaletname yoksa kira ya da satış yetkisine sahip olamayacaklar. Vatandaşlarımızın da kiralamak ya da satın almak istedikleri gayrimenkuller ile ilgili olarak hak sahibi, yetkilisi olup olmadığını dikkat etmeleri gerekir” dedi.

“Önüne gelen emlakçılık mesleğini yapamayacak”

2021 yılında eğitimler alarak stajyer konumunda faaliyet göstermeye başlayan, Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ne sahip olan Emlakçı Ahmet Boztaş; “1 Ocak 2022 tarihi itibariyle sektörümüz bambaşka bir boyut kazandı. Her önüne gelen emlakçılık mesleğini yapamayacak. Bununla ilgili seviye 4, 5 olarak belgelerimiz çıktı. Bu belgelerimizin hepsi sektördeki emlakçı arkadaşlarımız tarafından mesleğimizi icra etmek isteyenler tarafından alınma zorunluluğu getirildi. Yetki belgelerimiz odalarımız tarafından Denizli olarak öncü olduk. Eskiden bir kasa bir masa alan emlakçılık mesleğini yapabiliyordu artık bunlar gündemimizden kalktı. Mesleğimiz güzel günler için kucak açarak daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.