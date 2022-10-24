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Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli’de gerçekleştirilen tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de gerçekleştirilen tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Denizli genelinde tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda toplamda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 33 bin 600 paket kaçak makaron, 3 bin 200 adet kaçak doldurulmuş makaron, bin adet sigara yan ürünü, 23 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi 8 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi.



Yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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