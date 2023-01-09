Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı operasyonunda, yakalanan 8 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli genelinde “Tütün, alkollü ve eşya kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 124 bin 140 adet sarma sigara, 11 bin 400 adet makaron, 88 kilogram kıyılmış tütün, 171 paket sigara, 34 paket sigara sarma kağıdı, 6 adet pipo tütünü, 19 adet kaçak cep telefonu, 13 kablosuz kulaklık, 13 adet şarj aleti, 4 adet elektronik sigara, 12 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Alkol ve tütün operasyonunda yakalanan 5 şüpheli ile eşya kaçakçılığında yakayı ele veren 3 kişi olmak üzere toplamda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.