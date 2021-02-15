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Kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 4 gözaltı

Denizli’de alkollü içki ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirildi.

Denizli'de alkollü içki ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 4 şüphelinin yanı sıra 292 litre kaçak alkol, 24 adet kaçak matkap ve 13 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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