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Kaçakçılara KOM operasyonu: 5 gözaltı

Denizli’de yeni yılın son haftasında KOM ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi.

Denizli'de yeni yılın son haftasında KOM ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Onlarca kaçak ürünün ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yeni yılın son haftasında kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında tütün ve tütün mamülü, sahte içki çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahısları tespit eden KOM ekipleri, fiziki ve teknik takibe aldı. kısa süreli takibin ardından operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda 71 şişe sahte alkol, 65 litre etil alkol, 9 kilogram tütün, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 25 adet mermi ve 236 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

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