İhlas Haber Ajansı

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Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli'de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir süredir takibe aldığı tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramalarda ise TAPDK bandrolü bulunmayan 5 bin 920 adet dolma sigara ve bin 183 adet kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

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