Kaçakçılardan farklı dönemlere ait çok sayıda malzeme çıktı

Denizli'de jandarma ekipleri 2 ilçede kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli dönemlere ait birçok tarihi malzeme ve eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma komutanlığınca Pamukkale ve Buldan ilçelerinde tarihi ve kültür varlığı kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen şüphelilere baskın yapan ekipler 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sonucu 6 şüpheliyle birlikte 422 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 1 adet tarihi heykel başı, 1 adet gözyaşı şişesi, 15 adet tarihi obje ve 17 adet tarihi yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.