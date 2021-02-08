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Kaçakçılarına 6 ayrı operasyon: 6 gözaltı

Denizli’de çeşitli eşya, tütün ve alkol kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'de çeşitli eşya, tütün ve alkol kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında binlerce kaçak ürün ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kent genelinde çeşitli kaçak ürünleri imalatını ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Bir süreliğine 6 şüpheli fiziki ve teknik takibe alındı. KOM ekipleri tarafından düzenlenen 6 ayrı operasyon kapsamında 6 adreste şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 48 b,n makaron, 7 bin 400 doldurulmuş kaçak sigara, bin 648 adet cinsel içerikli ürün, 149 litre kaçak alkol ve 93 adet alkol üretim malzemesi ele geçirildi.

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