Kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan polisi binlerce hemşehrisi uğurladı

Muğla'da silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz, baba ocağı olan Denizli'nin Buldan ilçesinde binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit düştü. Olayla ilgili 2 kişi evde yakalanırken, 2 kişi ise kaçarken yakalandı.

Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti

Acı haber ise akşam saatlerinde baba evine ulaştı. Şehidin naaşı Muğla'da düzenlenen şehit töreninin ardından baba ocağı olan Denizli'nin Buldan ilçesine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra öğlen namazını müteakip Alanyazı Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Yangöz, Buldan Şehitliği'ne defnedildi.

Müftülükte personel baba Şahin Yangöz, gözyaşları içerisinde ayakta durmakta zorluk çekerken, anne Nursel Yangöz ise ağıtlar söyleyerek tabuta sarıldı. 6 yıllık polis memuru olan Yangöz'ün annesi Nurcan Yangöz'ün "Evladım sana doyamadım" feryatları yürekleri dağladı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.