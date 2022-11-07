İhlas Haber Ajansı

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Kaçakçılık operasyonunda binlerce malzeme ele geçirildi

Denizli’de 4 farklı adrese yapılan operasyonda 2 şüpheliden binlerce kaçak malzeme ele geçirildi.

Denizli'de 4 farklı adrese yapılan operasyonda 2 şüpheliden binlerce kaçak malzeme ele geçirildi.



Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığının önlenmesi için ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Toplam 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda; 31 bin 400 adet kaçak doldurulmuş makaron, 800 adet sigara yan ürün, 71 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi, 16 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu, 26 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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