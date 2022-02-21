Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 ile 20 Şubat 2022 tarihleri arasında her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği 3 farklı operasyonda araç içerisinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Araç içerisinde yapılan aramada, 300 litre ve 20 şişe kaçak veya sahte alkol ele geçirildi. Tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmada ise 1 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramada, 4 bin 240 adet dolma sigara ele geçirildi.

Öte yandan, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan ve yakalama emri bulunan 1 kişi toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla, 1 diğer şahıs ise toplam 6 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla tutuklandı.