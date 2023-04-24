Kaçakçılık şebekelerine operasyon; 4 gözaltı

Denizli'de kaçakçılık yapanlara yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde, yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de son bir hafta kaçakçılığın önüne geçmek için faaliyetler genişletildi. ‘Tütün ve tütün mamulleri ile eşya kaçakçılığı' suçlarının önlenmesi amacıyla ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 4 şüpheli yakalandı. Eşya kaçakçılığında yakalanan 3 şüpheliden 120 adet elektronik sigara, 30 elektronik sigara aparatı, tütün kaçakçısından ise 3 bin adet sarma sigara, 19 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan toplamda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.