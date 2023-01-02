Kaçakçılık şüphelileri yüklü miktar ürünle birlikte yakalandı

Denizli’de yılbaşı günü ağırlıklı olmak üzere piyasaya sürülmeye çalışılan çok sayıda tütün, alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Denizli'de yılbaşı günü ağırlıklı olmak üzere piyasaya sürülmeye çalışılan çok sayıda tütün, alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, (5) şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Yapılan operasyon ve aramalarda 4 şüphelinin adreslerinden bin 56 litre alkol yapımında kullanılan madde, 66 litre kaçak alkol, 9 adet alkol kiti, 8 adet alkol yapımında kullanılan malzeme, 2 bin 560 adet içi doldurulmuş makaron, 14 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet manuel sigara sarma aleti ele geçirilirken, 1 şüpheliden ise 2 bin 608 adet cinsel içerikli ürün bulundu.