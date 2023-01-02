Kaçakçılık şüphelileri yüklü miktar ürünle birlikte yakalandı

Denizli'de yılbaşı günü ağırlıklı olmak üzere piyasaya sürülmeye çalışılan çok sayıda tütün, alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, (5) şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan operasyon ve aramalarda 4 şüphelinin adreslerinden bin 56 litre alkol yapımında kullanılan madde, 66 litre kaçak alkol, 9 adet alkol kiti, 8 adet alkol yapımında kullanılan malzeme, 2 bin 560 adet içi doldurulmuş makaron, 14 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet manuel sigara sarma aleti ele geçirilirken, 1 şüpheliden ise 2 bin 608 adet cinsel içerikli ürün bulundu.