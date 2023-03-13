Kaçakçılık şüphelisi 7 kişi çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli'de kaçakçılık yapan toplamda 7 şüpheli, farklı zamanlarda yapılan operasyon sonucu çok sayıda malzemeyle yakalandı.

Denizli'de kaçakçılığın önüne geçmek için faaliyetler sürdürülüyor. Son 1 hafta içinde ekipler, 3 farklı noktaya operasyon düzenledi. Tütün ve alkol kaçakçısı 3, eşya kaçakçısı 1 ve akaryakıt kaçakçısı 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 4 bin 560 adet sarma sigara, 2 bin 600 adet sigara sarma kağıdı, 200 adet makaron, 2 kilogram kıyılmış tütün, 325 adet elektronik sigara, 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.